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0:50   21 Июня 2019
Ближнее зарубежье

МВД Грузии назвало протесты возле парламента попыткой массового переворота

МВД Грузии назвало протесты возле парламента попыткой массового переворота

МВД Грузии заявило об использовании слезоточивого газа после того, как митингующие продолжили попытки штурма парламента.

В сообщении ведомства говорится, что несмотря на призывы полиции, участники акции продолжали вторжение в здание. Манифестанты проигнорировали законные требования.

Подчеркивается, что для обеспечения безопасности здоровья сотрудников полиции и физического противостояния правоохранители использовали «предусмотренные законом спецвозможности».

МВД Грузии сообщает, что даст соответствующую оценку попытке массового переворота и вторжения в здание парламента.

Ранее в четверг Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook призвал созданную им полицию не подчиняться руководству страны и «перейти на сторону народа».

По уточненным данным Минздрава Грузии, почти 40 правоохранителей и 14 протестующих пострадали во время акции у парламента в Тбилиси.

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Автор: Олег Королев
#парламент #протесты #мвд грузии

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