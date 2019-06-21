МВД Грузии назвало протесты возле парламента попыткой массового переворота

МВД Грузии заявило об использовании слезоточивого газа после того, как митингующие продолжили попытки штурма парламента.

В сообщении ведомства говорится, что несмотря на призывы полиции, участники акции продолжали вторжение в здание. Манифестанты проигнорировали законные требования.

Подчеркивается, что для обеспечения безопасности здоровья сотрудников полиции и физического противостояния правоохранители использовали «предусмотренные законом спецвозможности».

МВД Грузии сообщает, что даст соответствующую оценку попытке массового переворота и вторжения в здание парламента.

Ранее в четверг Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook призвал созданную им полицию не подчиняться руководству страны и «перейти на сторону народа».

По уточненным данным Минздрава Грузии, почти 40 правоохранителей и 14 протестующих пострадали во время акции у парламента в Тбилиси.