Евросоюз призвал возобновить переговоры для выполнения минских соглашений
Евросоюз призвал к незамедлительному возобновлению переговоров для реализации минских соглашений, говорится в заявлении евросаммита.
В документе отмечается, что Евросовет призывает к незамедлительному возобновлению переговорных усилий с целью реализации минских соглашений и мер, направленных на восстановление доверия между сторонами.
Накануне представитель Европейского совета заявил, что саммит принял политическое решение о продлении экономических санкций против РФ на полгода, поскольку не наблюдает прогресса в выполнении минских соглашений в части Донбасса.
Уточняется, что решение о продлении санкций было принято после того, как французский президент Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель проинформировали европейское руководство о ситуации с выполнением соглашений.
Ранее постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации заявил, что новые украинские власти не предпринимают мер по установлению мира в Донбассе.