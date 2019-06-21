Евросоюз призвал возобновить переговоры для выполнения минских соглашений

Евросоюз призвал к незамедлительному возобновлению переговоров для реализации минских соглашений, говорится в заявлении евросаммита.

В документе отмечается, что Евросовет призывает к незамедлительному возобновлению переговорных усилий с целью реализации минских соглашений и мер, направленных на восстановление доверия между сторонами.

Накануне представитель Европейского совета заявил, что саммит принял политическое решение о продлении экономических санкций против РФ на полгода, поскольку не наблюдает прогресса в выполнении минских соглашений в части Донбасса.

Уточняется, что решение о продлении санкций было принято после того, как французский президент Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель проинформировали европейское руководство о ситуации с выполнением соглашений.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации заявил, что новые украинские власти не предпринимают мер по установлению мира в Донбассе.