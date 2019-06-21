Шестнадцать человек пострадали во время митинга в столице Грузии

Министерство здравоохранения Грузии сообщило о 16 пострадавших в ходе митинга перед зданием парламента, где спецназ применил резиновые пули против участников акции.

Ранее сообщалось, что спецназ открыл стрельбу резиновыми пулями по протестующим.

Грузинский Минздрав уточнил, что 12 из пострадавших получили легкие ранения, четверо - средние.

Среди пострадавших - журналист грузинского «Первого канала». Телеканал заявляет, что между протестующими и полицейскими началась потасовка.

Перед стрельбой спецназ в ответ на провокации применил перцовый слезоточивый газ, которые стали кидать в них бутылки и отнимать снаряжение.

Ранее в столице Грузии прошла Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. Глава делегации от РФ Сергей Гаврилов открыл сессию, находясь в кресле главы грузинского парламента. Это возмутило депутатов от оппозиционных партий.

Спустя некоторое время здание парламента захватили радикалы, которые напали на Гаврилова. Собравшиеся участники акции заявили о своем недовольстве по поводу визита российских делегадов, а также раскритиковали действия правящих властей, которые разрешили проведение сессии в здании парламента. Оппозция потребовала отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.