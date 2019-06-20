Более 70 полицейских наказали в Филадельфии за оскорбления в соцсетях

Более 70 сотрудников полиции в Филадельфии наказали за оскорбительные записи в соцсетях.

Глава полиции города Ричард Росс сообщил, что 72 офицера отстранили от патрулирования, некоторых из них переведут на нижеоплачиваемую офисную работу, ряд полицейских уволят.

Ранее неправительственная организация Plain View Project показала тысячи записей из соцсетей, сделанных полицейскими. Сообщения содержали расистские и исламофобские высказывания, одобрение насилия и различные оскорбления. Полицейские управления инициировали расследования.