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 Минздрав Дагестана обеспечил обезболивающими жительницу, о которой рассказали Путину

Минздрав Дагестана обеспечил обезболивающими жительницу, о которой рассказали Путину
Президент Грузии обвинила РФ в организации протестов возле парламента

Президент Грузии обвинила РФ в организации протестов возле парламента

 Глава МИД Литвы заявил о неуважении принципов ЕС из-за «Северного потока — 2»

Глава МИД Литвы заявил о неуважении принципов ЕС из-за «Северного потока — 2»
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22:47   20 Июня 2019
Весь мир

Более 70 полицейских наказали в Филадельфии за оскорбления в соцсетях

Более 70 полицейских наказали в Филадельфии за оскорбления в соцсетях

Более 70 сотрудников полиции в Филадельфии наказали за оскорбительные записи в соцсетях.

Глава полиции города Ричард Росс сообщил, что 72 офицера отстранили от патрулирования, некоторых из них переведут на нижеоплачиваемую офисную работу, ряд полицейских уволят.

Ранее неправительственная организация Plain View Project показала тысячи записей из соцсетей, сделанных полицейскими. Сообщения содержали расистские и исламофобские высказывания, одобрение насилия и различные оскорбления. Полицейские управления инициировали расследования.

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #полиция #соцсети #филадельфия

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