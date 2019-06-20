Глава МВД Грузии заявил о готовности уйти в отставку из-за протестов

Представители оппозиционных партий Грузии со сторонниками штурмуют здание парламента в Тбилиси. Как пишут грузинские СМИ, митингующие требуют отставки действующего правительства до полуночи.

Поводом для акции стал утренний инцидент с участием депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова, который возглавлял российскую делегацию на сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Он открыл сессию, находясь на месте главы грузинского парламента, что не понравилось оппозиционным депутатам.

Они покинули зал парламента, тем самым прервав сессию. После происшествия оппозиция стала организовывать стихийный митинг.

Глава МВД Грузии заявил, что готов в случае необходимости покинуть пост.

Отмечается, что обстановка возле парламента накаляется и митингующие совершают нападения на правоохранителей. Те пока не пускают в ход дубинки. Премьер-министр Грузии уже прибыл в парламент.