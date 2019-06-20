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 Минздрав Дагестана обеспечил обезболивающими жительницу, о которой рассказали Путину

Минздрав Дагестана обеспечил обезболивающими жительницу, о которой рассказали Путину
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22:14   20 Июня 2019
Россия

Минздрав Дагестана обеспечил обезболивающими жительницу, о которой рассказали Путину

Минздрав Дагестана обеспечил обезболивающими жительницу, о которой рассказали Путину

Минздрав Дагестана оказывает полный спектр паллиативной помощи неизлечимо больной уроженке республики, о которой рассказали на Прямой линии с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщили в региональном Минздраве, пишут РИА Новости.

Ранее в четверг учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер рассказала президенту, что в Дагестане нет системы оказания паллиативной помощи на дому. Она также рассказала о судьбе неизлечимо больной уроженке республики Патимат, которая прописана в Москве, но нуждается в медицинской помощи в Дагестане.

Сейчас пациентка находится под наблюдением врачей и обеспечена обезболивающими препаратами.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #дагестан #политика #прямая линия #паллиативная помощь

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