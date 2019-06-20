Минздрав Дагестана обеспечил обезболивающими жительницу, о которой рассказали Путину

Минздрав Дагестана оказывает полный спектр паллиативной помощи неизлечимо больной уроженке республики, о которой рассказали на Прямой линии с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщили в региональном Минздраве, пишут РИА Новости.

Ранее в четверг учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер рассказала президенту, что в Дагестане нет системы оказания паллиативной помощи на дому. Она также рассказала о судьбе неизлечимо больной уроженке республики Патимат, которая прописана в Москве, но нуждается в медицинской помощи в Дагестане.

Сейчас пациентка находится под наблюдением врачей и обеспечена обезболивающими препаратами.