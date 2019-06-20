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21:57   20 Июня 2019
Весь мир

Джонсон и Хант вышли в финальный тур борьбы за пост Мэй

Джонсон и Хант вышли в финальный тур борьбы за пост Мэй

Британский экс-министр иностранных дел Борис Джонсон и глава МИД Джереми Хант вышли в финал гонки за пост премьер-министра Британии.

Ранее из борьбы выбыл глава МВД Саджид Джавид. На протяжении всех туров голосования лидирующую позицию занимает Джонсон.

Джонсон и Хант по-разному смотрят на выход Британии из Евросоюза. Бывший глава МИД считает, что выход должен состояться 31 октября со сделкой с Брюсселем или без нее.

Хант не исключает, что срок переговоров с ЕС продлят в случае достижения соответствующей договоренности.

Голосование завершится до конца июля.

Тереза Мэй в мае объявила о предстоящем уходе с должности премьера из-за невозможности провести Brexit.

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Автор: Ольга Шпакова
#великобритания #политика #весь мир #борис джонсон

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