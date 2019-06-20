Зеленский заявил, что устаревшие украинские законы – «это треш»

Президент Украины Владимир Зеленский указал журналистам на то, что законодательство страны местами катастрофически устарело и призвал избавиться от «постсоветского нафталинового регулирования».

Заявление главы государства в четверг вечером приводит издание «Украинская правда».

Для примера Зеленский обратил внимание журналистов на созданный в 1971 году Трудовой кодекс Украины, который продолжает действовать в неизменном виде, включая положения, в которых упоминаются победы Великой Октябрьской социалистической революции и идеи Владимира Ленина. Президент даже зачитал отрывки из поразившего его документа.