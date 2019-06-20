Зеленский заявил, что устаревшие украинские законы – «это треш»
Президент Украины Владимир Зеленский указал журналистам на то, что законодательство страны местами катастрофически устарело и призвал избавиться от «постсоветского нафталинового регулирования».
Заявление главы государства в четверг вечером приводит издание «Украинская правда».
Для примера Зеленский обратил внимание журналистов на созданный в 1971 году Трудовой кодекс Украины, который продолжает действовать в неизменном виде, включая положения, в которых упоминаются победы Великой Октябрьской социалистической революции и идеи Владимира Ленина. Президент даже зачитал отрывки из поразившего его документа.
«Как вам? Сейчас 2019 год и это до сих пор действующий украинский закон, который регулирует жилищные отношения, - заявил Зеленский, закончив читать, добавив: - Извините, это – треш! И это должно уйти в историю».