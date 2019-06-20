Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Летевший из Екатеринбурга самолет Utair со второго раза сел в Тюмени

Летевший из Екатеринбурга самолет Utair со второго раза сел в Тюмени

 Минздрав Дагестана обеспечил обезболивающими жительницу, о которой рассказали Путину

Минздрав Дагестана обеспечил обезболивающими жительницу, о которой рассказали Путину
Президент Грузии обвинила РФ в организации протестов возле парламента

Президент Грузии обвинила РФ в организации протестов возле парламента

 Глава МИД Литвы заявил о неуважении принципов ЕС из-за «Северного потока — 2»

Глава МИД Литвы заявил о неуважении принципов ЕС из-за «Северного потока — 2»
Биржевые индексы США закрылись на рекордном уровне на ожидании снижения ставки ФРС

Биржевые индексы США закрылись на рекордном уровне на ожидании снижения ставки ФРС

 Евросоюз намерен обеспечить эффективный контроль на внешних границах

Евросоюз намерен обеспечить эффективный контроль на внешних границах
Летевший из Екатеринбурга самолет Utair со второго раза сел в Тюмени

Летевший из Екатеринбурга самолет Utair со второго раза сел в Тюмени

 Минздрав Дагестана обеспечил обезболивающими жительницу, о которой рассказали Путину

Минздрав Дагестана обеспечил обезболивающими жительницу, о которой рассказали Путину
Президент Грузии обвинила РФ в организации протестов возле парламента

Президент Грузии обвинила РФ в организации протестов возле парламента

 Глава МИД Литвы заявил о неуважении принципов ЕС из-за «Северного потока — 2»

Глава МИД Литвы заявил о неуважении принципов ЕС из-за «Северного потока — 2»
Биржевые индексы США закрылись на рекордном уровне на ожидании снижения ставки ФРС

Биржевые индексы США закрылись на рекордном уровне на ожидании снижения ставки ФРС

 Евросоюз намерен обеспечить эффективный контроль на внешних границах

Евросоюз намерен обеспечить эффективный контроль на внешних границах
21:24   20 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский заявил, что устаревшие украинские законы – «это треш»

Зеленский заявил, что устаревшие украинские законы – «это треш»

Президент Украины Владимир Зеленский указал журналистам на то, что законодательство страны местами катастрофически устарело и призвал избавиться от «постсоветского нафталинового регулирования».

Заявление главы государства в четверг вечером приводит издание «Украинская правда».

Для примера Зеленский обратил внимание журналистов на созданный в 1971 году Трудовой кодекс Украины, который продолжает действовать в неизменном виде, включая положения, в которых упоминаются победы Великой Октябрьской социалистической революции и идеи Владимира Ленина. Президент даже зачитал отрывки из поразившего его документа.

«Как вам? Сейчас 2019 год и это до сих пор действующий украинский закон, который регулирует жилищные отношения, - заявил Зеленский, закончив читать, добавив: - Извините, это – треш! И это должно уйти в историю». 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#украина #законы #треш #зеленский #трудовойкодекс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...