«ВКонтакте» устроит онлайн-выпускной со звездами для школьников

Традиционная онлайн-вечеринка «Основной выпускной» состоится в группе «Ночной контакт». Мероприятие анонсировали в пресс-службе социальной сети.

В этом году соцсеть в третий раз собирает на своей площадке выпускников со всей страны, чтобы с известными артистами отпраздновать окончание школы в режиме онлайн.

Прямой эфир стартует в полдень в пятницу, 21 июня. На мероприятии выступят многие известные артисты, хедлайнером шоу станет певец Дима Билан.

Также сообщается, что зрители в прямом эфире выберут мисс и мистера выпускной. Авторы снимков, которым удастся набрать больше всего лайков, получат в подарок iPhoneXS. Материалы будут выкладываться под тегом #основнойвыпускнойНК2019.

В прошлом году трансляцию мероприятия смотрели 16,5 миллиона человек.