Путин рассказал, почему считает важным диалог России и США

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает важным российско-американский диалог, так как иначе невозможно найти консенсус.

Об этом Путин заявил ведущей телеканала НТВ Ираде Зейналовой оценил возможность того, что американская сторона пытается навязать России свою повестку и отвечая на вопрос о целесообразности его встречи с американским коллегой.

«Не думаю, что кто-то пытается нас в чем-то продавить. Представляется, что все понимают, что это маловероятно, - заявил глава государства, - добавив при этом: - Но диалог, конечно, нужен, вы правильно сказали … без диалога найти консенсус невозможно».

Также президент России отметил, что Россия и США по-разному смотрят на решение тех или иных вопросов: у Вашингтона свое представление об этом процессе, а у Москвы свое.

Напомним: ранее официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков, говоря о возможной встрече президентов России и США на саммите «Большой Двадцатки» в японской Осаке, заявил, что это, вероятно, будет разговор «на ногах».