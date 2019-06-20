Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Летевший из Екатеринбурга самолет Utair со второго раза сел в Тюмени

Летевший из Екатеринбурга самолет Utair со второго раза сел в Тюмени

 Минздрав Дагестана обеспечил обезболивающими жительницу, о которой рассказали Путину

Минздрав Дагестана обеспечил обезболивающими жительницу, о которой рассказали Путину
Президент Грузии обвинила РФ в организации протестов возле парламента

Президент Грузии обвинила РФ в организации протестов возле парламента

 Глава МИД Литвы заявил о неуважении принципов ЕС из-за «Северного потока — 2»

Глава МИД Литвы заявил о неуважении принципов ЕС из-за «Северного потока — 2»
Биржевые индексы США закрылись на рекордном уровне на ожидании снижения ставки ФРС

Биржевые индексы США закрылись на рекордном уровне на ожидании снижения ставки ФРС

 Евросоюз намерен обеспечить эффективный контроль на внешних границах

Евросоюз намерен обеспечить эффективный контроль на внешних границах
Летевший из Екатеринбурга самолет Utair со второго раза сел в Тюмени

Летевший из Екатеринбурга самолет Utair со второго раза сел в Тюмени

 Минздрав Дагестана обеспечил обезболивающими жительницу, о которой рассказали Путину

Минздрав Дагестана обеспечил обезболивающими жительницу, о которой рассказали Путину
Президент Грузии обвинила РФ в организации протестов возле парламента

Президент Грузии обвинила РФ в организации протестов возле парламента

 Глава МИД Литвы заявил о неуважении принципов ЕС из-за «Северного потока — 2»

Глава МИД Литвы заявил о неуважении принципов ЕС из-за «Северного потока — 2»
Биржевые индексы США закрылись на рекордном уровне на ожидании снижения ставки ФРС

Биржевые индексы США закрылись на рекордном уровне на ожидании снижения ставки ФРС

 Евросоюз намерен обеспечить эффективный контроль на внешних границах

Евросоюз намерен обеспечить эффективный контроль на внешних границах
21:04   20 Июня 2019
Весь мир

Путин рассказал, почему считает важным диалог России и США

Путин рассказал, почему считает важным диалог России и США

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает важным российско-американский диалог, так как иначе невозможно найти консенсус.

Об этом Путин заявил ведущей телеканала НТВ Ираде Зейналовой оценил возможность того, что американская сторона пытается навязать России свою повестку и отвечая на вопрос о целесообразности его встречи с американским коллегой.

«Не думаю, что кто-то пытается нас в чем-то продавить. Представляется, что все понимают, что это маловероятно, - заявил глава государства, - добавив при этом: - Но диалог, конечно, нужен, вы правильно сказали … без диалога найти консенсус невозможно».

Также президент России отметил, что Россия и США по-разному смотрят на решение тех или иных вопросов: у Вашингтона свое представление об этом процессе, а у Москвы свое.

Напомним: ранее официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков, говоря о возможной встрече президентов России и США на саммите «Большой Двадцатки» в японской Осаке, заявил, что это, вероятно, будет разговор «на ногах».

Путин рассказал, почему считает важным диалог России и США

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #сша #путин #трамп #вашингтон #диалог

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...