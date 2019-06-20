Юрист «ФБК» Соболь из-за политических амбиций не явилась вовремя в суд для защиты интересов детей

Соратница Алексея Навального Любовь Соболь опоздала на судебное заседание по своей жалобе на приостановку коллективного иска, поданного Соболь в интересах пострадавших детей во время зимних заболеваний в столице.

Московский городской суд назначил на 9 часов 30 минут утра 20 июня рассмотрение частной жалобы на определение Мещанского суда от 15 апреля 2019 года по коллективному иску, поданному Соболь. Ранее иск Соболь был законно приостановлен до окончания официального расследования СК РФ, но сама юрист не признает решение суда законным, пишет ФАН.

К назначенному времени на заседание Любовь не пришла, объяснив это своей ночной работой в штабе Навального.

Мосгорсуд перенес слушание на 22 июля, запросив сведения о ходе следствия по событиям с зимними заболеваниями. Суд вновь обратил внимание Соболь, что судебный процесс не может быть начат, пока по тому же делу и тем же основаниям ведется уголовное, административное или иное гражданское производство — это известный юридический факт.

Зимние детские заболевания в Москве юрист использовала как политический проект для своей избирательной кампании и шантажа петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, потребовав у него 300 миллионов рублей на свою предвыборную компанию взамен на обещание прекратить фейковые расследования, утверждает ФАН.