Что нового в Прямой линии с Владимиром Путиным отметили эксперты

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным длилась немногим дольше четырех часов, вместо трех запланированных. Традиционный формат вопросов и ответов практически не претерпел изменений, за исключением того, что президент в большинстве сам выбирал вопросы, на которые будет отвечать.

Путин неоднократно прерывал отрепетированную повестку ведущих и зачитывал острые вопросы из смс в бегущей строке. Один из таких вопросов про «Единую Россия». Президент ответил, что люди, способные брать на себя ответственность за непопулярные решения, нужны стране, так как их истинная цель улучшить жизнь россиян.

Гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что Путин не мог обойти этот вопрос, так как он волнует большую часть населения России.

«Очевидно, что Путина здесь привлекла формулировка - банда патриотов. Также необходимо объяснить людям зачем пенсионная реформа делалась, и что «Единая Россия» вела себя так, потому что по-другому вести себя она не могла. Это было необходимо. Ну а то, что человек расстроенный и озлобленный, возможно, что этой реформой назвал эту партию бандой, это не очень приятно, но президент посчитал это делом необходимым прокомментировать и дать понять, что эти люди не упыри кровавые, а действительно думают о будущем страны и решение по реформе принимали с больным сердцем. Не было цели навредить предпенсионерам», - сказал он «Политике Сегодня».

Данилин отмечает, что это вопрос прозвучал бы так или иначе на Прямой линии, однако возможно в более мягкой форме.

Также из смс-обращений президент сам выбрал вопрос: «Когда чиновники будут получать зарплату как рядовые работники?». Вопрос из смс об экономистах из девяностых, с которыми не построишь ничего дельного, задал уже ведущий.

Самые же острые вопросы рассмотрели в начале. Первый час Прямой линии был посвящен исключительно социальному блоку. Меньше президент говорил и о международных вопросах, переключаясь с темы партнерства с западом на тарифы ЖКХ.

«Путин понимает, что здесь самая сложна тема, одна из самых коррупциогенных и он видит, как ее решили в Москве. Там очень четко Собянин обошелся с тарифами, с водоканалами. Сейчас Петербург идет по этим же стопам. Это очень тяжело перебороть такую машину чиновников, но это делается в интересах жителей. Поэтому Путин выбирает этот вопрос и так подробно на него отвечает», - объясняет Данилин.

Политолог Валентин Бианки видит в подобном ходе президента способ оживить Прямую линию. По мнению эксперта, линия оказалась не такой продуктивной и яркой, как глава государства ожидал.

«Путин пытался внести некую живость в ответы, в сам формат, - считает Бианки. - Слишком поддерживалась модель ответов на вопросы - в целом все хорошо, но можно лучше. С одной стороны понятно, что этот формат решение проблем мелких простого человека, но у него ограниченное действие, а хотелось бы, чтобы возникали подвижки более системные»

Бианки отметил чрезмерную переподготовленность режиссеров прямой линии. Не хватало «живости и импровизации».

Примерами переподготовленности стала ситуация с «китовой тюрьмой» в Приморье, откуда стали освобождать животных за несколько часов до Прямой линии, и серия включений из поликлиник, в которых пропали очереди за сутки и появились номерки к врачам.

«Эффект Прямой линии», - лишь развела руками ведущая.

Политолог Данилин считает, что элемент срежиссированности в Прямой линии все-таки необходим. В этом диалоге президента с народом, уверен политолог, важно, что количество поступивших обращений сокращается. Людей по-прежнему волнует ЖКХ и здравоохранение, но вопросов из серии «почему не вкручены лампочки в нашем подъезде» стало меньше.

«Это говорит, что система взбодрилась, резко получила толчок. Она стала более открытая и сердечная, больше появилось инструментов обратной связи. В этом контексте Прямая линия - показатель, что многие вопросы стараются не доводить до того, чтобы их решал президент. Сейчас можно четко пойти по вертикали и твои проблемы будут рассмотрены», - заключил Данилин.

На Прямую линию-2019, согласно данным организаторов, поступило 2,6 миллиона вопросов. За четыре часа двадцать минут Путин успел ответить на 81 из них. В 2018-ом году вопросов было столько же, а ответов - 79. Самое большое число обращений на Прямую линию прислали в 2015-ом году - 3,25 миллиона.