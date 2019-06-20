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20:36   20 Июня 2019
Весь мир

Трамп допустил, что атака Ирана на беспилотник США была непреднамеренной

Трамп допустил, что атака Ирана на беспилотник США была непреднамеренной

Иранские военные, которые ранее в четверг сбили американский разведывательный БПЛА – беспилотный летательный аппарат, могли сделать это по ошибке.

Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами.

«Я чувствую, хотя, может, я и ошибаюсь, но, может, я и прав, а я часто прав, что кто-то совершил ошибку, - сказал Трамп, комментируя заявление КСИР о сбитом беспилотнике США, при этом он отметил: - есть чувство, что это была ошибка, которую совершил кто-то, который не должен был это делать».

При этом американский лидер допустил, что, возможно, ошибку совершил «какой-то генерал, или кто-то еще», который действовал глупо, и «сам по себе».

В заключение Трамп добавил, что ему трудно поверить, что кто-то мог преднамеренно сбить американский беспилотник.

Трамп допустил, что атака Ирана на беспилотник США была непреднамеренной

Напомним: ранее президент США разместил в сети микроблогов Twitter сообщение, в котором отметил, что Иран совершил «очень-очень большую ошибку», не уточнив при этом, что именно он имеет в виду.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #иран #трамп #ошибка #беспилотник

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