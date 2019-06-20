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20:15   20 Июня 2019
Весь мир

Российский турист умер в Таиланде

Российский турист умер в Таиланде

Гражданин России потерял сознание и скончался на острове Пхукет в Таиланде прямо рядом с полицейским участком.

Об этом, приводя данные местной полиции, сообщает издание Phuket News. Как отмечается, погибший – 38-летний житель Красноярска Денис Тимошенков, отдых которого закончился, отказался покидать номер и персонал отеля не смог убедить его выехать.

«Мы хотели решить проблему путем переговоров, но это не получилось. Наши сотрудники сообщили, что турист находился в нетрезвом состоянии все время пребывания в отеле», - рассказали сотрудники гостиницы.

После того, как персонал отеля обратился в полицию, мужчину доставили в участок, где он сначала уснул, а потом исчез в неизвестном направлении. Позже полицейские обнаружили россиянина, лежащим на улице без сознания, рядом находился его чемодан.

В больнице, куда доставили Тимошенкова, врачи не смогли ему помочь и констатировали смерть. Как отметили в полиции, предварительной причиной гибели россиянина названа алкогольная интоксикация.

Российский турист умер в Таиланде

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Автор: Александр Люблинский
#смерть #турист #таиланд #пхукет #росиянин

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