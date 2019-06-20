Журналисту пришлось догонять убегающую от вопросов о деньгах Соболь

Кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь после встречи с избирателями в «Центре сбора подписей», по всей видимости, использовала подставного журналиста для того, чтобы тот задал нужные ей вопросы.

Накануне в «Центре сбора подписей» состоялась встреча кандидатов в депутаты Мосгордумы со своими избирателями. Как отмечает ФАН, спикерами выступили Иван Жданов, Илья Яшин, Владимир Милов, Юлия Галямина, Елена Русакова и Любовь Соболь - то есть кандидаты, заручившиеся поддержкой активиста Алексея Навального.

Представителям СМИ предоставили возможность задать вопросы политикам. Журналист телеканала «Царьград» Андрей Афанасьев обратился к кандидату от 43-го округа Любови Соболь с вопросом о том, сколько денег потратил ее штаб на агитационную кампанию и атрибутику, но Соболь ушла от ответа. По данным журналиста, футболки ее волонтеров были напечатаны на деньги не из предвыборного фонда Соболь.

Зато юрист ФБК продемонстрировала свою способность к красноречию, когда вопросы ей стала задавать подставная сотрудница сетевого СМИ Sota.Vision, отмечает СМИ.

На вопрос корреспондента о том, почему Соболь преследуют даже на этом мероприятии, та заявила, что за ней охотятся провокаторы из столичной мэрии и «Единой России» из-за того, что считают ее сильным кандидатом.

«Если Вы сильный кандидат, то почему довели Нюту Федермессер до снятия с выборов? Она была сильнее Вас, была бы хорошая политическая борьба» — снова включился в беседу Афанасьев.

В ответ журналисту «Царьграда» Соболь назвала его телеканал «помоечным СМИ».

ФАН напоминает, что недавно Соболь стала участницей еще одного громкого скандала. Юрист ФБК подкараулила беременную Маргариту Симоньян (главред RT) в здании «Эха Москвы» и стала преследовать ее, задавая вопросы о расследованиях ФБК и мэре Москвы Сергее Собянине. Из-за неуместного поведения Соболь находящаяся в положении Симоньян почувствовала себя плохо и была госпитализирована.

Протеже Навального уже неоднократно демонстрирует двойные стандарты, ангажированность и политическую незрелость. Если Соболь уже сейчас не способна вести диалог и отвечать на острые вопросы, то сложно представить, до чего она скатится в Мосгордуме в беседах с депутатами-тяжеловесами, считает СМИ.