Строгий приговор по делу сестер Хачатурян вызвал возмущение, считает адвокат

Адвокат сестер Хачатурян положительно относится к акциям в поддержку девушек, устроенными активистами после оглашения сурового приговора.

«Все надеялись, что следствие примет адекватное решение. <…> С учетом полученных данных оно вменило самую максимальную статью из всех возможных. Это и явилось катализатором», — объяснил адвокат сестер Алексей Паршин в интервью изданию «360».

Юристы Марии, Ангелины и Крестины Хачатурян обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину с жалобой. У здания СК на Арбате в Москве прошли одиночные пикеты в поддержку девушек: никого из участников акции не задержали. Пользователи соцсетей также выразили поддержку девушкам, а под хештегами #свободусестрамхачатурян и #мысестрыхачатурян рассказали истории о пережитом насилии.

Напомним, сестер Хачатурян обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Следствие считает, что они убили своего отца Михаила Хачатуряна в июле прошлого года.

Девушки признались, что решились на преступление из-за долгих лет издевательств и насилия с его стороны. Сестер поместили в следственный изолятор, осенью им изменили меру пресечения на домашний арест.