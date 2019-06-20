Российская военная полиция поддерживает мир на границе между САР и Голанами

Российская военная полиция провела гуманитарную акцию в провинции Хомс. Сирийцы получили 500 продовольственных наборов общей массой в 2,18 тонн, пишет ФАН.

На сегодняшний день военная полиция РФ является важной частью системы безопасности Сирии. Она также отвечает за дежурство на наблюдательных постах на линии разграничения «Браво» на юге республики.

Части военной полиции РФ контролируют соблюдение режима прекращения огня на границе между Сирией и Голанскими высотами, которые оккупировал Израиль. Россия выступает в данном процессе независимым партнером и повышает безопасность на границе, отмечают источники СМИ.

Представители военной полиции ВС РФ также выполняют важную миссию по охране мирных жителей.

В настоящее время, когда наступил относительный мир, военная полиция занимается доставкой гуманитарной помощи, охраной важных направлений от боевиков, а также обеспечивают безопасность гуманитарных коридоров для беженцев.

Помимо выполнения своих обязанностей, военнослужащие военной полиции находят время и на укрепление боевого содружества с сирийскими военными во время совместных тренировок и игр в футбол.