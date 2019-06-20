Террористы готовят на юге Идлиба новую попытку наступления на САА

Коалиция группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзные ей бандформирования продолжают стягивать силы на юг сирийской зоны деэскалации Идлиб, подготавливая очередную попытку наступления на позиции правительственной армии на севере провинции Хама.

Об этом, ссылаясь на сообщения очевидцев в социальных сетях, сообщает Федеральное агентство новостей.

В частности, как сообщают источники в социальных сетях, на юге Идлиба к городу Хан-Шейхун выдвинулась колонна транспорта боевиков, состоящая из автобуса с террористами, двух грузовиков с боеприпасами и имуществом джихадистов и восьми бронированных пикапов с закрепленными на них пулеметами. В то же время, при въезде в населенный пункт Кафр-Зета были замечены девять машин с установленными на них системами залпового огня кустарного производства, и сопровождавшие их грузовик (предположительно с запасом ракет) и три «технички» с пулеметами.

Еще несколько установок РСЗО в сопровождении трех танков и нескольких грузовиков с боевиками прибыли в Аль-Латамин – еще один крупный оплот террористов на юге идлибской зоны деэскалации.

Также сообщается, что растет количество обстрелов, которым со стороны боевиков подвергаются позиции сирийской армии и гражданские объекты. Например, утром 20 июня жилые кварталы населенного пункта Джалама к северо-западу от Хамы, где не было правительственных войск, подверглись обстрелу со стороны запрещенной в России и в ряде других стран группировки «Джебхат-ан-Нусра». По жилищам мирных граждан было выпущено 12 ракет, результате чего три дома оказались разрушены, один мирный житель погиб и еще двое пострадали.

Все это указывает на то, что главари боевиков не отказались от планов наступления на Хаму, рядом с которой расположен военный аэродром, с которого самолеты ВВС Сирии совершают боевые вылеты.

По мнению члена Совета Федерации Игоря Морозова, ситуацию на границах идлибской зоны деэскалации усложняет неоднозначная позиция Турции, которая не выполняет взятых на себя обязательств. По мнению эксперта, вылазки джихадистов необходимо пресекать, однако для России сейчас очень важны отношения с Турцией, поэтому возможное наступление на Идлиб необходимо обсуждать на высшем уровне.

«Для России сейчас очень важны отношения с Турцией — у нас газопровод, идет строительство атомной электростанции, Турция закупает С-400, несмотря на мощнейшее давление США, и проводить какую-либо серьезную военную операцию с сирийцами в отношении Идлиба без согласования с руководством Турции, мне кажется, нецелесообразно», - отметил он.

При этом Морозов высказал мнение, что Россия должна добиваться от турецкой стороны взятия под контроль лояльных Анкаре группировок боевиков, чтобы пресечь их «расползание» по северо-западу страны. Также для, по словам эксперта, России очень важны безопасность военной базы «Хмеймим», процессы мирного и политического урегулирование, возвращение сирийских беженцев в свои дома. Поэтому военные действия, если они и будут предприняты, должны вестись в рамках астанинских договоренностей.