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Федермессер оценила идею Путина об отчетности опиоидных препаратов в больницах

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19:23   20 Июня 2019
Россия

Федермессер оценила идею Путина об отчетности опиоидных препаратов в больницах

Федермессер оценила идею Путина об отчетности опиоидных препаратов в больницах

Президент фонда «Вера» Нюта Федермессер довольна, что российский лидер Владимир Путин пообещал «решить вопрос» о декриминализации применения наркотических лекарств. Ранее она обратилась с такой просьбой с главе государства во время Прямой линии. 

Об этом Федермессер рассказала 20 июня телеканалу RT. 

По ее мнению, вопрос и ответ, как и изменения в законе, — это лишь начало пути. Поэтому стоит смотреть дальше, как это будет выполнено. Женщина также отметила, что теперь глубоко разбирается в проблеме. 

«Мне кажется, что прозвучали ключевые слова: «Вопрос должен быть решен» и что медики не должны нести ответственность за ошибки, которые не повлекли последствий и общественного вреда», — прокомментировала она.

Федермессер обрадовало, что поступило предложение создать комиссию внутри медицинских организаций, комиссионный список.

«Такие комиссии уже существуют, просто у них нет этой функции», — объяснила она. 

Федермессер оценила идею Путина об отчетности опиоидных препаратов в больницах

Женщина отметила, что все люди могут ошибаться, поэтому когда врач понимает, что из-за ошибки он подпадает под уголовную статью, у него появляется желание это скрыть. Она подчеркнула, что если при помощи комиссии и при участии главного врача получится во всем разобраться — будет замечательно. 

«Но только если будет сделано так, как было сказано», — добавила она.  

«Политика сегодня» напоминает, ранее во время Прямо линии Нюта Федермессер обратилась к Владимиру Путину с просьбой декриминализировать назначения наркотических обезболивающих по 228-й статье.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #федермессер

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