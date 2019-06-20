Федермессер оценила идею Путина об отчетности опиоидных препаратов в больницах

Президент фонда «Вера» Нюта Федермессер довольна, что российский лидер Владимир Путин пообещал «решить вопрос» о декриминализации применения наркотических лекарств. Ранее она обратилась с такой просьбой с главе государства во время Прямой линии.

Об этом Федермессер рассказала 20 июня телеканалу RT.

По ее мнению, вопрос и ответ, как и изменения в законе, — это лишь начало пути. Поэтому стоит смотреть дальше, как это будет выполнено. Женщина также отметила, что теперь глубоко разбирается в проблеме.

«Мне кажется, что прозвучали ключевые слова: «Вопрос должен быть решен» и что медики не должны нести ответственность за ошибки, которые не повлекли последствий и общественного вреда», — прокомментировала она.

Федермессер обрадовало, что поступило предложение создать комиссию внутри медицинских организаций, комиссионный список.

«Такие комиссии уже существуют, просто у них нет этой функции», — объяснила она.

Женщина отметила, что все люди могут ошибаться, поэтому когда врач понимает, что из-за ошибки он подпадает под уголовную статью, у него появляется желание это скрыть. Она подчеркнула, что если при помощи комиссии и при участии главного врача получится во всем разобраться — будет замечательно.

«Но только если будет сделано так, как было сказано», — добавила она.

«Политика сегодня» напоминает, ранее во время Прямо линии Нюта Федермессер обратилась к Владимиру Путину с просьбой декриминализировать назначения наркотических обезболивающих по 228-й статье.