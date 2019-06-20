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18:58   20 Июня 2019
Россия

Начальник пожарного из Калининградской области похвалил его за звонок на Прямую линию

Начальник пожарного из Калининградской области похвалил его за звонок на Прямую линию

Руководство пожарного из Калининградской области, который задал вопрос Владимиру Путину на Прямой линии о низких зарплатах, поблагодарило его за смелость.

Как рассказал мужчина Life Shot, ему позвонил с благодарностями начальник главного управления и пообещал поощрение за смелый поступок.

Также руководство сообщило, что вопрос будет находиться под личным контролем. Пожарный отметил, что речи об его увольнении нет.

Ранее в ходе Прямой линии пожарный из Калининградской области пожаловался президенту на низкую зарплату сотрудников МЧС. Станислав Таукачикас рассказал, его коллеги в получают по 12-13 тысяч рублей, а он, как командир отделения, получает 16 тысяч.

Путин отметил, что уже обсуждал этот вопрос с министром МЧС Евгением Зиничевым и принял решение в этом году выделить МЧС 4,3 миллиарда рублей на то, чтобы поднять зарплату гражданским сотрудникам.

«У автора вопроса зарплата вырастет до 32 тысяч рублей», — резюмировал Путин.

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Автор: Ольга Шпакова
#мчс #россия #путин #политика #пожарные #калининградская область #прямая линия

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