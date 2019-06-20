Начальник пожарного из Калининградской области похвалил его за звонок на Прямую линию

Руководство пожарного из Калининградской области, который задал вопрос Владимиру Путину на Прямой линии о низких зарплатах, поблагодарило его за смелость.

Как рассказал мужчина Life Shot, ему позвонил с благодарностями начальник главного управления и пообещал поощрение за смелый поступок.

Также руководство сообщило, что вопрос будет находиться под личным контролем. Пожарный отметил, что речи об его увольнении нет.

Ранее в ходе Прямой линии пожарный из Калининградской области пожаловался президенту на низкую зарплату сотрудников МЧС. Станислав Таукачикас рассказал, его коллеги в получают по 12-13 тысяч рублей, а он, как командир отделения, получает 16 тысяч.

Путин отметил, что уже обсуждал этот вопрос с министром МЧС Евгением Зиничевым и принял решение в этом году выделить МЧС 4,3 миллиарда рублей на то, чтобы поднять зарплату гражданским сотрудникам.