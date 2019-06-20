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 Трамп заявил об «очень большой ошибке», которую совершил Иран

Трамп заявил об «очень большой ошибке», которую совершил Иран
18:56   20 Июня 2019
Весь мир

Трамп заявил об «очень большой ошибке», которую совершил Иран

Трамп заявил об «очень большой ошибке», которую совершил Иран

Американский президент Дональд Трамп сообщил в четверг, что Иран якобы совершил «очень большую ошибку». При этом он не уточнил, о чем именно идет речь.

Свое заявление глава Белого дома сделал, по своему обыкновению, в сети микроблогов Twitter.

«Иран совершил очень большую ошибку!», - написал Трамп в своем аккаунте.

 

Ранее в четверг Корпус стражей исламской революции (КСИР – элитная часть иранских Вооруженных сил) сообщил, что в небе над провинцией Хормазган в южной части страны был сбит американский разведывательный беспилотник Global Hawk, вторгшийся в воздушное пространство Ирана.

По словам представителя Центрального командования американской армии (СЕНТКОМ) Била Урбана,что БПЛА США был сбит над Ормузским проливом. При этом Урбан отметил, что заявления Ирана о том, что беспилотник-разведчик вторгся в воздушное пространство Ирана и занимался там «провокационной деятельностью» являются ложными.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #иран #трамп #ошибка #беспилотник #бпла

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