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Второй президентский срок Трампа поможет США наладить отношения с Россией

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19:19   20 Июня 2019
Весь мир

Второй президентский срок Трампа поможет США наладить отношения с Россией

Второй президентский срок Трампа поможет США наладить отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп гораздо более выгодная фигура для России, чем экс-кандидат в президенты Штатов Хиллари Клинтон, рассказал в интервью ФАН политолог Сергей Марков.

«Хиллари Клинтон — защитница и выразитель идей американского истеблишмента, который ведет гибридную войну против России, в то время как Трамп выражает мнение большинства американского общества, которое хочет иметь нормальные отношения с нашей страной», — говорит эксперт.

При этом Марков отметил, что Трамп в течении всего своего президентства фактически не имел возможности наладить нормальные отношения с Россией. Американский президент не слишком активен на внешнеполитическом фронте — ему постоянно мешают представители Демократической партии внутри страны.

Второй президентский срок Трампа поможет США наладить отношения с Россией

Профессор Высшей школы экономики Александр Домрин утверждает, что Клинтон, в случае избрания, угрожала бы России новыми санкциями, непризнанием Крыма российским и всячески поддерживала бы киевскую кровавую политику в отношении Донбасса.

«Хиллари считала и продолжает считать, что максимально жесткие экономические санкции — наиболее эффективная мера сдерживания «российской агрессии» и влияния Москвы. Клинтон неоднократно критиковала Трампа за излишнюю мягкость в отношении России», — объяснил Домрин.

Второй президентский срок Трампа поможет США наладить отношения с Россией

Напомним, Клинтон широко поддержала «арабскую весну» и исламистские оппозиционные силы в постсоветской Средней Азии. Это могло привести к дестабилизации всего региона и росту террористической угрозы на границе с РФ, напоминает Домрин.

Профессор уверен, что на следующие президентские выборы Клинтон баллотироваться не собирается, тем не менее будут избираться демократы, которых она поддерживает. При этом в случае избрания Трампа на второй президентский срок, он может использовать все возможности для налаживания отношений с Россией.

«У Трампа сейчас больше маневра. И когда он будет переизбран, в чем я не сомневаюсь, когда он станет «хромой уткой» (в США стать президентом можно только дважды), у него будут развязаны руки: он ни от кого и ни от чего больше не будет зависеть. Вот тогда откроется окно возможностей для нормализации отношений России с Соединенными Штатами», — заключил Домрин.

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Автор: Тимофей Булочкин
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