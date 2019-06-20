Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Федермессер оценила идею Путина об отчетности опиоидных препаратов в больницах

Федермессер оценила идею Путина об отчетности опиоидных препаратов в больницах

 Начальник пожарного из Калининградской области похвалил его за звонок на Прямую линию

Начальник пожарного из Калининградской области похвалил его за звонок на Прямую линию
Лидер Демпартии Молдавии олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон

Лидер Демпартии Молдавии олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон

 Поместный собор Филарета восстановил Киевский патриархат

Поместный собор Филарета восстановил Киевский патриархат
Российская военная полиция поддерживает мир на границе между САР и Голанами

Российская военная полиция поддерживает мир на границе между САР и Голанами

 Второй президентский срок Трампа поможет США наладить отношения с Россией

Второй президентский срок Трампа поможет США наладить отношения с Россией
Федермессер оценила идею Путина об отчетности опиоидных препаратов в больницах

Федермессер оценила идею Путина об отчетности опиоидных препаратов в больницах

 Начальник пожарного из Калининградской области похвалил его за звонок на Прямую линию

Начальник пожарного из Калининградской области похвалил его за звонок на Прямую линию
Лидер Демпартии Молдавии олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон

Лидер Демпартии Молдавии олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон

 Поместный собор Филарета восстановил Киевский патриархат

Поместный собор Филарета восстановил Киевский патриархат
Российская военная полиция поддерживает мир на границе между САР и Голанами

Российская военная полиция поддерживает мир на границе между САР и Голанами

 Второй президентский срок Трампа поможет США наладить отношения с Россией

Второй президентский срок Трампа поможет США наладить отношения с Россией
18:34   20 Июня 2019
Россия

Грузинские оппозиционеры сорвали выступление депутатов Госдумы

Грузинские оппозиционеры сорвали выступление депутатов Госдумы

Представители оппозиционной партии «Европейская Грузия» сорвали церемонию открытия сессии Межпарламентской ассамблеи православия, которую проводил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов.

Случай произошел в Тбилиси. Об этом 20 июня сообщает News.ru

По информации агентства, грузинские оппозиционеры, держа в руках антироссийские плакаты, зашли в зал и потребовали, чтобы Гаврилов покинул кресло, в котором обычно сидит глава грузинского парламента. 

О происшествии рассказал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. 

«Радикально настроенные сторонники партии Саакашвили по одному человеку пробрались в парламент, устроили дебош, провели с собой 20 человек сторонников и журналистов, которые это всё фиксировали», — сказал он. 

Во дворе здания парламента также проходила другая акция оппозиционеров. Они выступали против присутствия российских депутатов в Грузии, в частности речь шла о Гаврилове, которого радикалы обвинили в причастности к боевым действиям в Абхазии. 

«Политика сегодня» напоминает, после признания Россией в августе 2008 года суверенитета Абхазии и Южной Осетии Грузия разорвала с ней дипломатические отношения. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #грузия #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...