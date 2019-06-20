Грузинские оппозиционеры сорвали выступление депутатов Госдумы

Представители оппозиционной партии «Европейская Грузия» сорвали церемонию открытия сессии Межпарламентской ассамблеи православия, которую проводил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов.

Случай произошел в Тбилиси. Об этом 20 июня сообщает News.ru.

По информации агентства, грузинские оппозиционеры, держа в руках антироссийские плакаты, зашли в зал и потребовали, чтобы Гаврилов покинул кресло, в котором обычно сидит глава грузинского парламента.

О происшествии рассказал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Радикально настроенные сторонники партии Саакашвили по одному человеку пробрались в парламент, устроили дебош, провели с собой 20 человек сторонников и журналистов, которые это всё фиксировали», — сказал он.

Во дворе здания парламента также проходила другая акция оппозиционеров. Они выступали против присутствия российских депутатов в Грузии, в частности речь шла о Гаврилове, которого радикалы обвинили в причастности к боевым действиям в Абхазии.

«Политика сегодня» напоминает, после признания Россией в августе 2008 года суверенитета Абхазии и Южной Осетии Грузия разорвала с ней дипломатические отношения.