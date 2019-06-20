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18:25   20 Июня 2019
Россия

Панчвидзе рассказал, как попал на Прямую линию с Путиным

Панчвидзе рассказал, как попал на Прямую линию с Путиным

Основатель популярного в социальной сети «ВКонтакте» сообщества MDK Роберто Панчвидзе рассказал, как ему удалось попасть на прошедшую в ранее в четверг Прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным и задать главе государства вопрос о свободе высказываний в интернете и злоупотреблении новым законом об оскорблении власти.

Слова Панчвидзе приводит телеканал «360».

«Я подавал свои вопросы за очень долгое время. Вчера-позавчера мне сказали, что у меня получится задать этот вопрос в том виде, в котором я сформулировал. Я бы не согласился, если бы как-то его порезали, потому что тема очень серьезная, несколько дней назад она начала развиваться», - рассказал он журналистам.

Также Панчвидзе добавил, что после окончания Прямой линии , он чувствует удовлетворение от того, что ему удалось обратить внимание президента на то, как многие чиновники злоупотребляют новым законом.

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Автор: Александр Люблинский
#путин #вопрос #прямаялиния #mdk #панчвидзе

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