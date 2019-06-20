Министерство сельского хозяйства и правительство Сирии в рамках поддержки сельскохозяйственных районов страны, серьезно пострадавшим за годы войны, приняли решение бесплатно раздать фермерам куриц и корм для домашней птицы.

Об этом в четверг, ссылаясь на собственные источники, сообщает Федеральное агентство новостей, отмечая, что данный шаг Минсельхоз Сирии предпримет с целью стимулировать развитие птицеводства в стране и расширить финансовые возможности семьям фермеров.

Участниками программы станут владельцы ферм, расположенных в районах, наиболее пострадавших от боевых действий. Также отмечается, что Дамаск в рамках помощи фермерам, поставит им семена и оросительные системы для полей, а также обеспечит ветеринарную помощи и вакцинацию домашних животных.

По данным ФАН, за годы гражданской войны и противостояния боевиком ИГ* (запрещенной в России и в ряде других государств террористической группировки) и других бандформирований, сельскохозяйственная отрасль Сирии понесла серьезные убытки. Объем сельскохозяйственного производства в САР с 2011 года упал, как отмечается, в десятки раз.

Начиная с 2015 года, когда по просьбе сирийского правительства российские Военно-космические силы пришли на помощь САА (Сирийской арабской армии), под контроль Дамаска были возвращены примерно 60% территорий страны, включая значительные сельскохозяйственные угодья.

* -