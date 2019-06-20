Путин отметил вклад частных охранных компаний в борьбу с боевиками в САР

Присутствующие в Сирии частные охранные компании не имеют отношения к армии РФ, но играют большую роль в борьбе с терроризмом, заявил президент Владимир Путин по итогам Прямой линии.

В Сирии решается множество экономических вопросов, связанных с добычей нефти, освоением месторождений. Люди рискуют жизнью, занимаясь этими проблемами, отметил российский лидер.

«Это тоже вклад, потому что отбивают эти месторождения у кого? У ИГИЛовцев (организация запрещена в РФ. — прим. ред.) . Но это не российская армия, поэтому мы здесь ничего не комментируем», — заявил он.

Ранее сообщалось, что боевики ИГ до военного поражения в Сирии получали деньги от продажи контрабандной нефти. После потери большинства месторождений благодаря действиям ВКС РФ, САА и частных охранных компаний террористы потеряли источник дохода, что привело к поражению ИГ как квазигосударства в САР и Ираке.