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Лидер Демпартии Молдавии олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон

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17:18   20 Июня 2019
Россия

Путин оценил возможность обмена арестованного журналиста Вышинского

Путин оценил возможность обмена арестованного журналиста Вышинского

Президент РФ Владимир Путин во время Прямой линии ответил на вопрос о возможном обмене главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, арестованного на Украине по политическим причинам.

«Мы думаем об этом. Мы не забыли», — ответил Путин на вопрос о том, есть ли возможность добиться возвращения журналиста в Россию до встречи российского и украинского глав.

Напомним, Вышинского задержали сотрудники СБУ в Киеве более года назад, в середине марта. Его обвиняют в публикации материалов, оправдывающих присоединение Крыма к России, а также статей в поддержку ДНР и ЛНР. Дело Вышинского неоднократно обсуждалось по линии ОБСЕ, но пока журналист продолжает оставаться под арестом из-за своей профессиональной деятельности. 

Путин оценил возможность обмена арестованного журналиста Вышинского

Накануне Вышинский отметил, что у его задержания была абсолютно политическая подоплека, а целью уголовного дела не является стремление установить истину и наказать виновных. Он выразил надежду на понимание новыми украинскими властями, что его дело, которое обсуждается в Европарламенте, позорит страну.

Путин оценил возможность обмена арестованного журналиста Вышинского

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Автор: Тимофей Булочкин
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