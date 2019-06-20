Путин оценил возможность обмена арестованного журналиста Вышинского

Президент РФ Владимир Путин во время Прямой линии ответил на вопрос о возможном обмене главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, арестованного на Украине по политическим причинам.

«Мы думаем об этом. Мы не забыли», — ответил Путин на вопрос о том, есть ли возможность добиться возвращения журналиста в Россию до встречи российского и украинского глав.

Напомним, Вышинского задержали сотрудники СБУ в Киеве более года назад, в середине марта. Его обвиняют в публикации материалов, оправдывающих присоединение Крыма к России, а также статей в поддержку ДНР и ЛНР. Дело Вышинского неоднократно обсуждалось по линии ОБСЕ, но пока журналист продолжает оставаться под арестом из-за своей профессиональной деятельности.

Накануне Вышинский отметил, что у его задержания была абсолютно политическая подоплека, а целью уголовного дела не является стремление установить истину и наказать виновных. Он выразил надежду на понимание новыми украинскими властями, что его дело, которое обсуждается в Европарламенте, позорит страну.