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 Начальник пожарного из Калининградской области похвалил его за звонок на Прямую линию

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Лидер Демпартии Молдавии олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон

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17:19   20 Июня 2019
Россия

Путин назвал условия для решения конфликта в Донбассе

Путин назвал условия для решения конфликта в Донбассе

Проблему Донбасса нельзя эффективно решить без прямого диалога и выполнения минских соглашений со стороны властей Украины, заявил российский лидер Владимир Путин.

Ситуация по-прежнему не изменилась в лучшую сторону, отметил он. Для урегулирования конфликта нужна политическая воля со стороны нового украинского руководства во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Президент РФ также напомнил, что Россия готова представлять гражданство в упрощенном порядке тем гражданам Донбасса, которые сами этого хотят.

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Автор: Ольга Шпакова
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