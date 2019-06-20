Путин назвал условия для решения конфликта в Донбассе

Проблему Донбасса нельзя эффективно решить без прямого диалога и выполнения минских соглашений со стороны властей Украины, заявил российский лидер Владимир Путин.

Ситуация по-прежнему не изменилась в лучшую сторону, отметил он. Для урегулирования конфликта нужна политическая воля со стороны нового украинского руководства во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Президент РФ также напомнил, что Россия готова представлять гражданство в упрощенном порядке тем гражданам Донбасса, которые сами этого хотят.