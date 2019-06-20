Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Федермессер оценила идею Путина об отчетности опиоидных препаратов в больницах

Федермессер оценила идею Путина об отчетности опиоидных препаратов в больницах

 Начальник пожарного из Калининградской области похвалил его за звонок на Прямую линию

Начальник пожарного из Калининградской области похвалил его за звонок на Прямую линию
Лидер Демпартии Молдавии олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон

Лидер Демпартии Молдавии олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон

 Поместный собор Филарета восстановил Киевский патриархат

Поместный собор Филарета восстановил Киевский патриархат
Российская военная полиция поддерживает мир на границе между САР и Голанами

Российская военная полиция поддерживает мир на границе между САР и Голанами

 Второй президентский срок Трампа поможет США наладить отношения с Россией

Второй президентский срок Трампа поможет США наладить отношения с Россией
Федермессер оценила идею Путина об отчетности опиоидных препаратов в больницах

Федермессер оценила идею Путина об отчетности опиоидных препаратов в больницах

 Начальник пожарного из Калининградской области похвалил его за звонок на Прямую линию

Начальник пожарного из Калининградской области похвалил его за звонок на Прямую линию
Лидер Демпартии Молдавии олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон

Лидер Демпартии Молдавии олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон

 Поместный собор Филарета восстановил Киевский патриархат

Поместный собор Филарета восстановил Киевский патриархат
Российская военная полиция поддерживает мир на границе между САР и Голанами

Российская военная полиция поддерживает мир на границе между САР и Голанами

 Второй президентский срок Трампа поможет США наладить отношения с Россией

Второй президентский срок Трампа поможет США наладить отношения с Россией
17:31   20 Июня 2019
Россия

Путин пообещал довести до конца решение проблем обманутых дольщиков

Путин пообещал довести до конца решение проблем обманутых дольщиков

Ответственность за решение проблем обманутых дольщиков несут не только федеральные власти, но и регионы. Об этом в четверг в ходе Прямой линии заявил президент России Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом глава государства отметил, что сделать это не так просто, как сказать.

«Эта обязанность лежит не только на федерации, а в значительной степени на регионах РФ. Значит, во-первых, нужно всех дольщиков выявить, окончательно понять, кто и где является дольщиком, кто и как пострадал», — подчеркнул президент.

По его словам, работа на этом направлении ведется так же, как работа по обеспечению граждан жильем с привлечением денег из федерального и регионального бюджетов.

Путин пообещал довести до конца решение проблем обманутых дольщиков

Вопрос обманутых дольщиков, добавил Путин, по-прежнему стоит остро, несмотря на то, что губернаторам уже было поручено отслеживать ситуацию. Ответственность, по словам президента, переноситься с плеч людей на финансовые организации, подкрепляя ее страховочными механизмами из бюджета, в том числе и федерального. Например, Банк России запустил систему мер поддержки для организаций, ведущих эскроу-счета, с которых деньги граждан будут переводиться застройщикам только после ввода жилья в эксплуатацию.

«Да, это может привести, и, кстати, к сожалению, уже приводит к некоторому сокращению жилищного строительства — пик был 85 миллионов, сейчас уже меньше 80 упал, но это неизбежно», — отметил Путин.

В заключение президент подчеркнул, что необходимо перейти на новую систему финансирования жилищного строительства, которая будет цивилизованной и современной.   

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#путин #жилье #строительство #дольщики #прямаялиния

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...