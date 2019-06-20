Путин пообещал довести до конца решение проблем обманутых дольщиков

Ответственность за решение проблем обманутых дольщиков несут не только федеральные власти, но и регионы. Об этом в четверг в ходе Прямой линии заявил президент России Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом глава государства отметил, что сделать это не так просто, как сказать.

«Эта обязанность лежит не только на федерации, а в значительной степени на регионах РФ. Значит, во-первых, нужно всех дольщиков выявить, окончательно понять, кто и где является дольщиком, кто и как пострадал», — подчеркнул президент.

По его словам, работа на этом направлении ведется так же, как работа по обеспечению граждан жильем с привлечением денег из федерального и регионального бюджетов.

Вопрос обманутых дольщиков, добавил Путин, по-прежнему стоит остро, несмотря на то, что губернаторам уже было поручено отслеживать ситуацию. Ответственность, по словам президента, переноситься с плеч людей на финансовые организации, подкрепляя ее страховочными механизмами из бюджета, в том числе и федерального. Например, Банк России запустил систему мер поддержки для организаций, ведущих эскроу-счета, с которых деньги граждан будут переводиться застройщикам только после ввода жилья в эксплуатацию.

«Да, это может привести, и, кстати, к сожалению, уже приводит к некоторому сокращению жилищного строительства — пик был 85 миллионов, сейчас уже меньше 80 упал, но это неизбежно», — отметил Путин.

В заключение президент подчеркнул, что необходимо перейти на новую систему финансирования жилищного строительства, которая будет цивилизованной и современной.