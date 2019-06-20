Прямая линия с президентом обошлась без губернаторских выборов

Во время Прямой линии с президентом РФ не было прямого включения ни с одним из врио регионов 16 регионов России, где пройдут выборы в сентябре 2019 года. Владимир Путин не произнес ни одной фамилии кандидата в губернаторы. Политологи считают, что так и было задумано.

«Принято решение не делать прямой связки президента с врио губернаторов. Исключение, скорее случайное, — Паслер (назван губернатором)», — отметил в своем Telegram-канале директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

Фамилию главы Оренбургской области президент все же не произнес. Об этом регионе Путин вспомнил, когда во время программы заметил смс о том, что в селе Трудовое Оренбургской области не ремонтируют школу уже 50 лет.

«Обязательно поговорю с губернатором, посмотрю, чем можно помочь», — отреагировал глава государства.

Исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов в беседе с «Политикой Сегодня» предположил, что такая стратегия выбрана, чтобы не давать лишнего повода неправильно на местах истолковать слова Путина.

«Думаю, что было решено не сосредотачиваться на регионах, где пройдут выборы, чтобы не давать лишних сигналов, которые там часто понимают превратным образом. Работая в регионах, я вижу, как местные элиты умудряются полностью перепрошить, переписать тот месседж, который получают из федерального центра. Поэтому момент, связанный с нежеланием недопонимания некоторой ситуации в регионе, он присутствовал», — сказал Данилов.

Хотя там, где есть, чем похвастаться, хвастаются, добавил политолог. В пример он привел «рекламный» сюжет об аэропорте Горно-Алтайска и туристах в нем, число которых растет.

Губернаторов, которым не нужно участвовать в предвыборной гонке, в эфире линии тоже оказалось мало. По сравнению с прошлогодней программой. На прямую связь вышли только глава Красноярского края Александр Усс по жалобе жителей спального района Красноярска на отсутствие школы и парка в районах новостроек. А также тюменский губернатор Александр Моор по вопросу водоснабжения поселка. Вячеслав Данилов не видит в этом просчета - все же формат прямой линии несколько иной.

«Это не отчет исполнительной власти на местах перед президентом. Скорее, они все такие же зрители как президент. В некоторых аспектах более заинтересованы, чем сам президент: как выглядит страна в контексте диалога с главой государства, как выглядит их регион на фоне других регионов. Для многих глав чуть ли не принципиально совсем уйти из федеральной повестки: пусть не покажут ничего,ни хорошего ни плохого, лучше про нас забудьте», — отмечает Данилов.

По словам политолога, Владимир Путин хотел осветить темы, которые касаются большинства регионов, а не только локальные.