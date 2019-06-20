Путин назвал эффективным конкурс «Лидеры России»
Российский лидер Владимир Путин во время Прямой линии отметил эффективность конкурса молодых управленцев «Лидеры России».
«Что касается этого лифта, который называется "Лидеры России", то он работает эффективно», — считает глава государства.
По его словам, значительная часть прошедших «через это сито» уже занимают посты министров и губернаторов, а в девяти регионах — замгубернаторов. Путин отметил, что два федеральных министра прошли через «Лидеры России».
Прямая линия с Путиным прошла 17-й раз. К началу программы поступило более полутора миллионов вопросов. Она продлилась 4 часа 16 минут.