Америка использует боевиков из зоны «Ат-Танфа», чтобы нападать на сирийские и иранские караваны с нефтью из Заевфратья. По словам лидеров арабских племен в Дейр-эз-Зоре, по меньшей мере одна такая атака случилась 31 мая. При этом США отрицают к ней причастность.

Об этом 20 июня сообщает Федеральное агентство новостей.

Чтобы обеспечить свои силы в Сирии и помочь Дамаску, который всеми способами пытается закупить нефть у арабских племен, Тегеран начал поставлять нефть по освобожденным магистралям, которые проходят через Ирак. Это не понравилось США. Они решили снова ударить по организованным Ираном линиями снабжения в регионе.

США быстро отследили нефтевозы, которые позже перехватили боевики «Ат-Танфа», нанеся по ним удары. В таких операциях участвуют десятки боевиков, которые ранее сражались на стороне «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ). Сейчас террористы выполняют диверсии по заказам от Америки, которая снабжает их вооружением.

По мнению доцента кафедры политической теории МГИМО МИД РФ Кирилла Коктыша, обстановка между Ираном и США далека от прямого столкновения. При этом Америка, теряющая положение в ближневосточном регионе, вынуждена воевать с Ираном на нескольких фронтах, пытаясь давить по поводу ядерной сделки, а также препятствуя продаже иранской нефти и распространению иранского влияния.