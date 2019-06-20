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18:11   20 Июня 2019
Весь мир

США нанимают террористов «Ат-Танфа», чтобы обострить топливный кризис в Сирии

США нанимают террористов «Ат-Танфа», чтобы обострить топливный кризис в Сирии

Америка использует боевиков из зоны «Ат-Танфа», чтобы нападать на сирийские и иранские караваны с нефтью из Заевфратья. По словам лидеров арабских племен в Дейр-эз-Зоре, по меньшей мере одна такая атака случилась 31 мая. При этом США отрицают к ней причастность.

Об этом 20 июня сообщает Федеральное агентство новостей

Чтобы обеспечить свои силы в Сирии и помочь Дамаску, который всеми способами пытается закупить нефть у арабских племен, Тегеран начал поставлять нефть по освобожденным магистралям, которые проходят через Ирак. Это не понравилось США. Они решили снова ударить по организованным Ираном линиями снабжения в регионе. 

США быстро отследили нефтевозы, которые позже перехватили боевики «Ат-Танфа», нанеся по ним удары. В таких операциях участвуют десятки боевиков, которые ранее сражались на стороне «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ). Сейчас террористы выполняют диверсии по заказам от Америки, которая снабжает их вооружением.

США нанимают террористов «Ат-Танфа», чтобы обострить топливный кризис в Сирии

По мнению доцента кафедры политической теории МГИМО МИД РФ Кирилла Коктыша, обстановка между Ираном и США далека от прямого столкновения. При этом Америка, теряющая положение в ближневосточном регионе, вынуждена воевать с Ираном на нескольких фронтах, пытаясь давить по поводу ядерной сделки, а также препятствуя продаже иранской нефти и распространению иранского влияния. 

«Влияние Штатов в регионе изрядно пошатнулось. Ближний Восток вообще очень сложный регион, настоящий узел противоречий. США в первую очередь хотят пересмотреть ядерную сделку с Ираном на тех условиях, которые продиктовал Вашингтон, — отметил политолог. — А вот дальше ситуация может идти вразнос, и может пойти вразнос достаточно сильно. Пока мы наблюдаем подход к переговорам — США стремятся создать благоприятный фон, на котором смогут договориться на своих условиях. При этом если бы они не готовы были договариваться, они бы не стали обострять ситуацию», — отметил эксперт. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #сирия #иран #политика #весь мир

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