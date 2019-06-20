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 Начальник пожарного из Калининградской области похвалил его за звонок на Прямую линию

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Лидер Демпартии Молдавии олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон

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16:57   20 Июня 2019
Россия

Доказательств вины России в крушении самолета МН17 нет, заявил Путин

Доказательств вины России в крушении самолета МН17 нет, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что у России есть своя версия причин крушения малайзийского Боинга в Донецкой области пять лет назад, но ее «никто не слушает».

«РФ никогда не уклонялась от ответственности, если она лежит на ее плечах, но тут нет никаких доказательств» — заявил российский глава.

Напомним, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад назвал политически мотивированными и необоснованными выводы следственной группы, которая расследует причины катастрофы MH17. За месяц до этого он сообщал, что следственная группа, которую возглавляют Нидерланды, не представила никаких доказательств вины РФ в крушении.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул 17 июля 2014 года на территории Донецкой области, где шли боевые действия. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Доказательств вины России в крушении самолета МН17 нет, заявил Путин

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Автор: Александра Леснова
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