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Лидер Демпартии Молдавии олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон

Лидер Демпартии Молдавии олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон

 Поместный собор Филарета восстановил Киевский патриархат

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16:42   20 Июня 2019
Россия

Евросоюз продлил антироссийские санкции по Крыму на год

Евросоюз продлил антироссийские санкции по Крыму на год

Евросоюз официально продлил до июня 2020 года санкции в отношении Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения региона с Россией. Об этом говорится в заявлении, которое в четверг, 20 июня, распространил совет ЕС.

Комитет постпредов ЕС (COREPER) еще 12 июня одобрил без дискуссии решение продлить на год санкции по Крыму. В Совете ЕС также данная тема не обсуждалась, решение о продлении санкций утвердили автоматически и без открытого голосования.

Крым вошел в состав РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского лидера Владимира Путина, вопрос региона «закрыт окончательно».

Запад не признает воссоединение и считает Крым аннексированной территорией. 

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Автор: Арсений Аскольский
#евросоюз #крым #санкции

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