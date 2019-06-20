Глава государства Владимир Путин в четверг, 20 июня, ответил на интересующие вопросы россиян в прямом эфире. В начале Прямой линии президент перечислил темы, которые больше всего волнуют людей: уровень жизни, доходов, здравоохранение, работы с отходами, мусором.

Также у российского лидера поинтересовались, в чем заключается главная проблема России. По словам президента, здесь речь идет, скорее, о том, что необходимо сделать: добиться повышения производительности труда, а также решить вопросы, которые связаны с благополучием людей.

После в студии прозвучало мнение, что российские чиновники сознательно снижают рейтинг президента. В ответ Путин заявил, что нельзя сказать, что все чиновники докладывают неверную информацию.

«Не припомню случая, когда кто-то целенаправленно вводит в заблуждение. Нужно собирать мнение многих, собирать информацию из разных источников», — сказал российский лидер.

На вопрос, почему президент остается таким вежливым, когда Россию «все поливают грязью», Путин ответил, что вырос в Ленинграде, а там внешняя среда сильно влияет на человека.

«Я представляю Россию, страну с высоким уровнем культуры и я не имею права про это забывать», — добавил он.

Также Путин заявил, что ему не надоело находиться на посту президента.

На вопрос о том, является ли он инопланетянином, президент ответил: «Нет. Есть свидетели в лице моих детей».