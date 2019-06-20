Жители Тюменской области пожаловались Путину на отсутствие водопровода

Президент РФ Владимир Путин выслушал во время Прямой линии обращение жителей села в Тюменской области, которые пожаловались на отсутствие воды, и распорядился построить водопровод в ближайшее время.

«Мы стоим прямо на трубе от водозавода, которая проходит до птицефабрики «Тюменский бройлер», — отметили жители, вынужденные ездить за питьевой водой за 20 километров в Тюмень, а стирать вещи в соседнем селе.

Представитель местной власти сообщил, что до открытия водопровода в селе нужно подождать еще два года — идет строительство.

«В целом по стране, к сожалению, это проблема. Миллионы человек не имеют доступа к чистой воде. В данном случае для меня немножко странно: так близко находится [село] от крупного самодостаточного центра. Нужно ли ждать эти полтора-два года для решения проблемы? Я не знаю. Сделать водоотвод не такие уж и затраты», — ответил Путин местному чиновнику.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что поселок имеет централизованное водоснабжение с 1974 года, а желающие могут подать заявку на присоединение. Сам водопровод будет реконструирован в 2020 году. «Считайте, что они [жители села] обратились. Я за них обратился. Надеюсь, что это будет сделано в ближайшее время», — сказал губернатору Путин.