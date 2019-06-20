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16:40   20 Июня 2019
Россия

Жители Тюменской области пожаловались Путину на отсутствие водопровода

Жители Тюменской области пожаловались Путину на отсутствие водопровода

Президент РФ Владимир Путин выслушал во время Прямой линии обращение жителей села в Тюменской области, которые пожаловались на отсутствие воды, и распорядился построить водопровод в ближайшее время.

«Мы стоим прямо на трубе от водозавода, которая проходит до птицефабрики «Тюменский бройлер», — отметили жители, вынужденные ездить за питьевой водой за 20 километров в Тюмень, а стирать вещи в соседнем селе.

Представитель местной власти сообщил, что до открытия водопровода в селе нужно подождать еще два года — идет строительство.

«В целом по стране, к сожалению, это проблема. Миллионы человек не имеют доступа к чистой воде. В данном случае для меня немножко странно: так близко находится [село] от крупного самодостаточного центра. Нужно ли ждать эти полтора-два года для решения проблемы? Я не знаю. Сделать водоотвод не такие уж и затраты», — ответил Путин местному чиновнику.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что поселок имеет централизованное водоснабжение с 1974 года, а желающие могут подать заявку на присоединение. Сам водопровод будет реконструирован в 2020 году. «Считайте, что они [жители села] обратились. Я за них обратился. Надеюсь, что это будет сделано в ближайшее время», —  сказал губернатору Путин.

Жители Тюменской области пожаловались Путину на отсутствие водопровода

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Автор: Тимофей Булочкин
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