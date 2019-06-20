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Федермессер оценила идею Путина об отчетности опиоидных препаратов в больницах

Федермессер оценила идею Путина об отчетности опиоидных препаратов в больницах

 Начальник пожарного из Калининградской области похвалил его за звонок на Прямую линию

Начальник пожарного из Калининградской области похвалил его за звонок на Прямую линию
Лидер Демпартии Молдавии олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон

Лидер Демпартии Молдавии олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон

 Поместный собор Филарета восстановил Киевский патриархат

Поместный собор Филарета восстановил Киевский патриархат
Российская военная полиция поддерживает мир на границе между САР и Голанами

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16:45   20 Июня 2019
Россия

Путин поручил мотивировать компании покупать отечественное программное обеспечение

Путин поручил мотивировать компании покупать отечественное программное обеспечение

Сооснователь компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская на фоне ситуации с компанией Huawei задала Путину вопрос о том, насколько реально запустить импортозамещение в стране.

На эти цели в стране направлено 667 миллиардов рублей, отметил президент. Он дал поручение правительству мотивировать закупщиков высокотехнологичной продукции приобретать ее у отечественных производителей.

Напомним, что США ввели против китайской компании Huawei санкции, что лишило компанию возможности приобретать компоненты и технологии американских производителей. В связи с этим компания отложила выпуск ряда продуктов.

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Автор: Ольга Шпакова

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