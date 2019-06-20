Путин поручил мотивировать компании покупать отечественное программное обеспечение

Сооснователь компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская на фоне ситуации с компанией Huawei задала Путину вопрос о том, насколько реально запустить импортозамещение в стране.

На эти цели в стране направлено 667 миллиардов рублей, отметил президент. Он дал поручение правительству мотивировать закупщиков высокотехнологичной продукции приобретать ее у отечественных производителей.

Напомним, что США ввели против китайской компании Huawei санкции, что лишило компанию возможности приобретать компоненты и технологии американских производителей. В связи с этим компания отложила выпуск ряда продуктов.