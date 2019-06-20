Путин заявил, что провел несколько месяцев в воздухе с 2012 года

Президент России Владимир Путин заявил, что с 2012 года в общей сложности провел в воздухе несколько месяцев. При этом он отметил, что точное количество часов налета припомнить трудно.

Об этом он рассказал во время Прямой линии 20 июня.

Ранее курсантка Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков спросила у главы государства, какой у него общий налет за год.

«Что касается налета, он большой. Честно говоря, уже не помню, но от 2012 года по сегодняшний день сейчас вот мне трудно сказать, но, если посчитать, сколько в воздухе находился… Ну, наверное, в общей сложности несколько месяцев. Просто в воздухе», — ответил президент.

Девушка также уточнила, есть у девушки шанс попасть к президенту в экипаж самолета.

«Шанс есть. Но обращаю внимание, что пользуюсь самолетами авиакомпании «Россия», а они не входят в состав Вооруженных сил», — ответил он.

Ранее Путин пообещал, что у девушек появится возможность учиться в нахимовском училище.

«Политика сегодня» напоминает, Прямая линия с участием президента длится уже четыре часа. Самый продолжительный эфир был в 2013 году. Тогда президент ответил на 80 вопросов за 4 часа 47 минут.