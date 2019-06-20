Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган умер. Об этом сообщает в четверг, 20 июня, ТАСС со ссылкой на представителя семьи банкира. Когану было 56 лет.

«Владимир ушел из жизни», — сообщила собеседница агентства.

В 2018 году владелец банка перенес инсульт. Коган купил контрольный пакет акций «Уралсиба» в 2015 году. До этого банкир был совладельцем Промышленно-строительного банка Петербурга.

Также работал заместителем руководителя Росстроя и руководителем департамента Минрегионразвития РФ. Forbes в 2018 году поместил его на 91 строчку среди богатейших людей России. Его состояние оценивалось в 1,1 миллиардов долларов.