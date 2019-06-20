Путин обсудит с Бегловым и Собяниным развитие проекта «Футбольная Россия»

Проект «Футбольная Россия», предполагающий строительство на территориях заброшенных школьных стадионов круглогодичных крытых футбольных манежей, мог бы поспособствовать развитию межшкольных соревнований.

Об этом президент России Владимир Путин заявил в четверг в ходе Прямой линии. В частности, инициаторы проекта «Футбольная Россия» рассказали главе государства о своей деятельности и пожаловались на административные барьеры, которые порой возникают в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах.

Президент отметил, что в первую очередь важно обеспечить бесперебойную работу тех учебных заведений, на территории которых будут возведены подобные комплексы.

«Вам же нужно как-то «отбивать» свои вложения. Значит, коммерчески как-то предполагаете использовать эти объекты. Главное, чтобы это использование не мешало функционированию школ», — заявил он.

При этом президент добавил, что обязательно обсудит эту тему с коллегами, с московским мэром Сергеем Собяниным и с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.