Путин заявил, что ограничений в армии для женщин нет

Курсантка Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков Алла Самкова поинтересовалась у президента РФ Владимира Путина, будет ли у девушек возможность осваивать другие летные средства, в том числе в истребительной и в штурмовой авиации.

«Думаю, что ваша прекрасная коса поместится в шлемофон. Других препятствий я не вижу», — сказал глава государства.

Он отметил, что никаких физиологических ограничений в данном вопросе нет. Однако по поводу штурмовой авиации стоит проконсультироваться у специалистов, поскольку нагрузки там невероятные.