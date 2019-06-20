Путин заявил, что ограничений в армии для женщин нет
Курсантка Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков Алла Самкова поинтересовалась у президента РФ Владимира Путина, будет ли у девушек возможность осваивать другие летные средства, в том числе в истребительной и в штурмовой авиации.
«Думаю, что ваша прекрасная коса поместится в шлемофон. Других препятствий я не вижу», — сказал глава государства.
Он отметил, что никаких физиологических ограничений в данном вопросе нет. Однако по поводу штурмовой авиации стоит проконсультироваться у специалистов, поскольку нагрузки там невероятные.
«Штурмовая авиация — это когда пилот своими глазами наблюдает за тем, что происходит на поле боя: вверх и вниз. Я не понимаю, как ребята там вообще работают», — отметил Путин, подчеркнув, что ничего недоступного для женщин в армии нет.