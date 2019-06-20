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 Начальник пожарного из Калининградской области похвалил его за звонок на Прямую линию

Начальник пожарного из Калининградской области похвалил его за звонок на Прямую линию
Лидер Демпартии Молдавии олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон

Лидер Демпартии Молдавии олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон

 Поместный собор Филарета восстановил Киевский патриархат

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16:19   20 Июня 2019
Россия

Путин заявил, что ограничений в армии для женщин нет

Путин заявил, что ограничений в армии для женщин нет

Курсантка Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков Алла Самкова поинтересовалась у президента РФ Владимира Путина, будет ли у девушек возможность осваивать другие летные средства, в том числе в истребительной и в штурмовой авиации.

«Думаю, что ваша прекрасная коса поместится в шлемофон. Других препятствий я не вижу», — сказал глава государства.

Он отметил, что никаких физиологических ограничений в данном вопросе нет. Однако по поводу штурмовой авиации стоит проконсультироваться у специалистов, поскольку нагрузки там невероятные.

«Штурмовая авиация — это когда пилот своими глазами наблюдает за тем, что происходит на поле боя: вверх и вниз. Я не понимаю, как ребята там вообще работают», — отметил Путин, подчеркнув, что ничего недоступного для женщин в армии нет.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #армия #авиация #прямая линия

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