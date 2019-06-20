Путин пообещал, что у девушек появиться возможность учиться в Нахимовском училище

Тринадцатилетняя Дарья Рогозина обратилась к президенту РФ Владимиру Путину в ходе ежегодной Прямой линии с вопросом о возможности поступления в Нахимовское училище.

По словам девочки, она мечтает служить в Военно-морских силах России, однако в Нахимовское училище девушек не берут.

В ответ глава государства заявил:

«Готовится решение по приему девушек в Нахимовском. Могу ошибаться. Но надеюсь, что после того, как я сказал, надеюсь, что так оно и будет».

Напомним: Прямая линия с президентом началась в четверг 20 июня в 12.00 по московскому времени и продолжается до сих пор — уже четыре часа.