Путин пообещал, что у девушек появиться возможность учиться в Нахимовском училище

Путин пообещал, что у девушек появится возможность учиться в Нахимовском училище
Тринадцатилетняя Дарья Рогозина обратилась к президенту РФ Владимиру Путину в ходе ежегодной Прямой линии с вопросом о возможности поступления в Нахимовское училище.
По словам девочки, она мечтает служить в Военно-морских силах России, однако в Нахимовское училище девушек не берут.
В ответ глава государства заявил:
«Готовится решение по приему девушек в Нахимовском. Могу ошибаться. Но надеюсь, что после того, как я сказал, надеюсь, что так оно и будет».
Напомним: Прямая линия с президентом началась в четверг 20 июня в 12.00 по московскому времени и продолжается до сих пор — уже четыре часа.