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16:06   20 Июня 2019
Россия

Путин считает, что война между США и Ираном может обернуться катастрофой

Путин считает, что война между США и Ираном может обернуться катастрофой

Российский лидер Владимир Путин считает, что война между Ираном и США может привести к катастрофе во всем мире. Об этом он заявил 20 июня во время Прямой линии. 

Ранее президенту задали вопрос, возможна ли война Америки с Ираном. 

«Почему меня спрашивают? Наверное, потому что нет Прямой линии с коллегами из Ирана и США. Не знаю, будет ли война. Но это было бы катастрофой для всего мира», — прокомментировал он. 

По мнению главы государства, очень трудно просчитать последствия применения военной силы. Он отметил, что Иран — шиитская страна, и что в исламском мире люди готовы пойти на крайности для своей защиты. При этом Путин не смог сказать, чем все может обернуться. 

Глава российского государства отдельно отметил, что Россия считает санкции США по отношению к Ирану необоснованными. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #иран #политика #общество #весь мир #прямая линия 2019

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