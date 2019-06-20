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16:03   20 Июня 2019
Россия

Путин планирует защитить важную инфраструктуру РФ от кибератак

Путин планирует защитить важную инфраструктуру РФ от кибератак

Президент РФ Владимир Путин во время Прямой линии заявил, что российская сторона неоднократно предлагала США начать диалог по выработке взаимных правил для защиты киберпространства, но так и не получила ответа.

Такое заявление сделал глава РФ после вопроса о том, могут ли США отключить Россию от Сети и упоминания недавней статьи в «Нью Йорк Таймс» об американских кибератаках на РФ.

«Слышал об этой статье «Нью Йорк Таймс». И видел реакцию президента. То есть они выдали реальную информацию или выдали вброс?», — уточнил Путин.

Российский глава отметил, что с предыдущим президентом США Бараком Обамой уже велись разговоры о взаимных правилах безопасности в киберпростанстве двух стран, но после его ухода с президентского поста никаких мер с американской стороны в этой сфере предпринято не было. 

«Мы неоднократно предлагали начать диалог по выработке правил по киберпространству, но ответа не получили. Вроде президент Обама с этим соглашался, но ничего не успел сделать. Что касается работы критически важной инфраструктуры, мы должны думать, как себя обезопасить. Мы не только думаем об этом, но и занимаемся этим», — заключил Путин.

Напомним, ранее колл-центр Прямой линии с Путиным подвергся зарубежной DDOS-атаке, из-за которой прекратило работать приложение «Москва Путину», а также были сбои в звуке и передаче видео.

Путин планирует защитить важную инфраструктуру РФ от кибератак

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Автор: Тимофей Булочкин
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