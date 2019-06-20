Четыре станции Сокольнической линии метро открылись в Москве

Новый участок Сокольнической линии столичной подземки запустили в четверг, 20 июня. Жителям «новой» Москвы стало доступно четыре станции метро — «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» .

В открытии новых станций участвовал столичный мэр Сергей Собянин. Он назвал текущий июнь «месяцем метро» и напомнил о запуске ветки Солнцевского направления. В начале июня власти Москвы открыли движение по первому участку Некрасовской линии метро, отметил он.

По словам Собянина, «новая» Москва превращается в часть столицы. Открытие метро решит проблемы более полумиллиона людей. К 2024 году в городе планируют построить и открыть 55 новых станций подземки.