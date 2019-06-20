Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Федермессер оценила идею Путина об отчетности опиоидных препаратов в больницах

Федермессер оценила идею Путина об отчетности опиоидных препаратов в больницах

 Начальник пожарного из Калининградской области похвалил его за звонок на Прямую линию

Начальник пожарного из Калининградской области похвалил его за звонок на Прямую линию
Лидер Демпартии Молдавии олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон

Лидер Демпартии Молдавии олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон

 Поместный собор Филарета восстановил Киевский патриархат

Поместный собор Филарета восстановил Киевский патриархат
Российская военная полиция поддерживает мир на границе между САР и Голанами

Российская военная полиция поддерживает мир на границе между САР и Голанами

 Второй президентский срок Трампа поможет США наладить отношения с Россией

Второй президентский срок Трампа поможет США наладить отношения с Россией
Федермессер оценила идею Путина об отчетности опиоидных препаратов в больницах

Федермессер оценила идею Путина об отчетности опиоидных препаратов в больницах

 Начальник пожарного из Калининградской области похвалил его за звонок на Прямую линию

Начальник пожарного из Калининградской области похвалил его за звонок на Прямую линию
Лидер Демпартии Молдавии олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон

Лидер Демпартии Молдавии олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон

 Поместный собор Филарета восстановил Киевский патриархат

Поместный собор Филарета восстановил Киевский патриархат
Российская военная полиция поддерживает мир на границе между САР и Голанами

Российская военная полиция поддерживает мир на границе между САР и Голанами

 Второй президентский срок Трампа поможет США наладить отношения с Россией

Второй президентский срок Трампа поможет США наладить отношения с Россией
16:00   20 Июня 2019
Россия

Четыре станции Сокольнической линии метро открылись в Москве

Четыре станции Сокольнической линии метро открылись в Москве

Новый участок Сокольнической линии столичной подземки запустили в четверг, 20 июня. Жителям «новой» Москвы стало доступно четыре станции метро — «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» .

В открытии новых станций участвовал столичный мэр Сергей Собянин. Он назвал текущий июнь «месяцем метро» и напомнил о запуске ветки Солнцевского направления. В начале июня власти Москвы открыли движение по первому участку Некрасовской линии метро, отметил он.

По словам Собянина, «новая» Москва превращается в часть столицы. Открытие метро решит проблемы более полумиллиона людей. К 2024 году в городе планируют построить и открыть 55 новых станций подземки.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#москва #собянин #метро

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...