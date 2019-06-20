Путин заявил, что Россия единственная в мире сокращает военные расходы

Россия — единственная великая военная держава, которая сокращает военные расходы. Об этом 20 июня заявил президент РФ Владимир Путин во время Прямой линии.

Ранее в прямом эфире главе государства задали вопрос, к какому врагу готовят россиян, показывая так много оружия?

«Вспоминается: хочешь мира — готовься к войне», — пошутил президент.

При этом он отметил, что «кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую». Путин подчеркнул, что Россия не является лидером по расходам на вооружение.

«Нас опережают США. Китай, дальше Саудовская Аравия по расходам, Великобритания, Франция. Япония. И только на 7 месте Россия», — напомнил президент.

При этом РФ является единственной военной державой, которая сохраняет тренд на сокращение расходов на вооружение. В 2018 году — чуть больше 3% ВВП, в 2019 году — 2,9% ВВП, а в 2021 году — 2,8% ВВП, отметил президент.

Он подчеркнул, что Россия, придерживаясь военного паритета, оказывается на два-три шага впереди, имея в виду гиперзвуковую ракетную технику.