Путин расценил американские санкции против Huawei как атаку

Российский президент Владимир Путин сравнил ограничительные меры Вашингтона в отношении китайской компании Huawei с атакой.

«Откуда она взялась и в чем смысл? — вопросил он и сразу же ответил, — Смысл только один: сдерживание развития Китая, который стал глобальным конкурентом другой глобальной державы — США»

Глава страны заметил, что американцы также ведут себя и в отношении России. Более того, они продолжат подобную политику.

Министерство торговли США внесло Huawei в черный список в середине мая. Теперь китайский производитель не может приобретать американские технологии и компоненты. Также Huawei состоит в списке компаний, которым не разрешается работать с бизнесом Штатов без соответствующей лицензии. Так, корпорация Google уже объявила о приостановке сотрудничества в направлении передачи оборудования, программного обеспечивания и технических услуг.

Прямая линия с Путиным проходит уже в 17 раз. К началу программы поступило более полутора миллионов вопросов. Эфир транслируют из московского Гостиного двора.

Первая Прямая линия прошла в 2001 первом году и продлилась порядка двух с половиной часов. Тогда в студию поступило свыше 400 тысяч вопросов, но ответить удалось лишь на 46. В прошлом году программа шла четыре часа и 20 минут. Россияне отправили более двух миллионов обращений, на 73 из которых Путин успел ответить.