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15:58   20 Июня 2019
Россия

Если США проявляют интерес, Россия готова к диалогу, заявил Путин

Если США проявляют интерес, Россия готова к диалогу, заявил Путин

Победитель конкурса «Лидеры России» Евгений Гравчак во время Прямой линии задал российскому лидеру Владимиру Путину вопрос, касающийся диалога с западными странами.

Он отметил, что американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter написал, что хотел бы встретиться с Путиным. 

«Хотите ли вы с ним встретиться? Разве может он повлиять на отношения между странами?», — поинтересовался Гравчак.

Отвечая на вопрос, глава государства подчеркнул, что диалог всегда хорош. Россия готова к нему настолько, насколько к нему готовы ее партнеры.

«Часть американского истеблишмента спекулирует на теме американо-российских отношениях, придумывая «фейки». Они не подтверждаются, но продолжаются и продолжаются», — говорит президент. 

Кроме того, Путин заявил, что санкции — большая ошибка со стороны Вашингтона. Он выразил надежду, что осознание этого рано или поздно придет.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин заявил, что «Трамп для России — это в целом хорошо». Американский политик пытается наладить отношения с Москвой, но ему всячески препятствует американский истеблишмент. А вот если бы на его месте оказалась Хиллари Клинтон, то внутренняя политика Штатов была бы менее скандальной, что усилило бы международное давление, в том числе на Россию, считает Блохин.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #путин #трамп #прямая линия

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