Путин назвал упущением подорожание авиаперевозок из-за роста цен на топливо

Выступая на ежегодной Прямой линии, президент России Владимир Путин отметил высокие цены на авиаперевозки и рассказал, какие меры предпринимаются правительством для снижения темпов их роста.

В частности, глава государства заявил, что количество межрегиональных перевозок растет, но в том, что одновременно с этим растут тарифы на перевозки — нет ничего хорошего.

«Правительство принимает шаги по снижению. НДС обнулен для тех, кто совершает полеты не через Москву. Одна из основных проблем — стоимость авиакеросина, цена на который в прошлом году возросла на 9,5% и это отразилась на стоимости билетов», — отметил Путин.

При этом он пояснил, что контроль за ценами на авиационный керосин не был включен в перечень мер по стабилизации цен на авиаперелеты. В цене авиабилетов 30% — это стоимость авиатоплива, и, конечно, после того, как цена на авиакеросин подскочила на 9,5%, подорожали и билеты.