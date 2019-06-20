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15:52   20 Июня 2019
Россия

Путин назвал упущением подорожание авиаперевозок из-за роста цен на топливо

Путин назвал упущением подорожание авиаперевозок из-за роста цен на топливо

Выступая на ежегодной Прямой линии, президент России Владимир Путин отметил высокие цены на авиаперевозки и рассказал, какие меры предпринимаются правительством для снижения темпов их роста.

В частности, глава государства заявил, что количество межрегиональных перевозок растет, но в том, что одновременно с этим растут тарифы на перевозки — нет ничего хорошего.

«Правительство  принимает шаги по снижению. НДС обнулен для тех, кто совершает полеты не через Москву. Одна из  основных проблем — стоимость авиакеросина, цена на который в прошлом году возросла на 9,5% и это отразилась на стоимости билетов», — отметил Путин.

При этом он пояснил, что контроль за ценами на авиационный керосин не был включен в перечень мер по стабилизации цен на авиаперелеты. В цене авиабилетов 30% — это стоимость авиатоплива, и, конечно, после того, как цена на авиакеросин подскочила на 9,5%, подорожали и билеты.

«Я разговаривал по этому поводу с правительством. Это явное упущение, оно должно быть немедленно исправлено. Это также касается и битума — дороги надо строить», — заключил Владимир Путин, отвечая на данный вопрос.

Путин назвал упущением подорожание авиаперевозок из-за роста цен на топливо

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Автор: Александр Люблинский
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