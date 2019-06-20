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Лидер Демпартии Молдавии олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон

Лидер Демпартии Молдавии олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон

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15:33   20 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Лидер Демпартии Молдавии олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон

Лидер Демпартии Молдавии олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон

Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе заявил, что лидер Демократической партии республики Владимир Плахотнюк сбежал в Лондон. По его словам, олигарх покинул Молдавию в пятницу, 14 июня, на автомобиле Mercedes.

Побег Плахотнюк осуществил через Приднестровье, воспользовавшись тем, что граница не контролируется молдавскими пограничниками в полном объеме.

«В Одессе он сел на частный самолет и перелетел в другой город Украины, откуда отправился в Лондон», — заявил глава МВД.

Нахождение лидера Демпартии в одной из стран Европы подтвердил и вице-председатель политической силы, экс-спикер парламента Андриан Канду. По его словам, олигарх боится за себя и близких, поэтому покинул Кишинев, чтобы обеспечить их безопасность.

Тем временем в Молдавии парламент создал комиссию по расследованию попытки государственного переворота, предпринятого Демпартией. Генпрокуратура пообещала рассмотреть запрос главы МВД об отзыве депутатской неприкосновенности Плахотнюка, которого обвиняют «в узурпации власти» и иных преступлениях.

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Автор: Арсений Аскольский
#молдавия #побег #плахотнюк

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